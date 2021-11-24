صور.. أمين «البحوث الإسلامية»: علم الكلام يسهم فى التواصل الحضارى مع الأخر

جدة - نرمين السيد - شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد فى فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها مكتبة الإسكندرية لعدد من الباحثين، تحت عنوان: "تحقيق نصوص الفلسفة وعلم الكلام".





وقال الأمين العام خلال محاضرته التى ألقاها بعنوان: "أهمية التحقيق العلمى لكتب علم الكلام"، إن علم التحقيق كان موجودا عند العرب قديما، وإن كان لم يكتب إلا فى القرن الخامس عشر الميلادى، ودليل ذلك ما كان معروفا من ضبط وتحرير ومقابلة النسخ بعضها ببعض، فهو علم ينظر إليه على أنه رافد يمكن من خلاله الانفتاح على الثقافات المختلفة والحضارات.

أضاف عياد أن علم الكلام يعتبر من العلوم الرئيسة فى الشريعة الإسلامية لما له من دور بارز فى الدين الإسلامى، حيث عرفه الفارابى بأن صناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التى صرح بها واضع الملة تزييف ما خالفها بالأقاويل.

وأوضح الأمين العام أن الأهمية الكبرى لعلم الكلام تتمثل فى الكشف عن كيفية تناقح الأفكار، والتواصل الحضارى، واللقاء الثقافى والفكرى مع الآخر، مشيرا إلى أنه يعطى مساحة للرأى الآخر طالما خرجت من أصول مستقيمة، ووفق أطر مستقيمة، ونتائج سليمة.

وأكد عياد أن علم الكلام يسمح لنا بالقضاء على أحادية المذهب؛ حيث ينظر إليه على إنه يمكن أن يحقق المعادلة بين النقل والعقل، ويحل الإشكاليات التى تمس واقعنا الحالى، والتى تعود إلى غياب المنهج النقدى.

وأشار الأمين العام إلى أن أهمية التراث الكلامى، تتمثل فى أنه يدفع اتهامات جائرة وشبهات زائفة حول العقلية الإسلامية، إذ أن علم الكلام هو فلسفة المسلمين الخالصة بالإضافة لعلم أصول الفقه، فهو يؤكد على رصانة العقلية المسلمة، فهو يعتمد على منهجية فريدة تقوم على نقاط مثل الهدم والبناء، وترتيب النتائج عن المقدمات، واستخدام الدليل الموافق للقضية.

كما أكد عياد على ضرورة إخراج التراث وتحقيقه، حيث يمكن من خلاله أن يسهم فى تخفيف الحكم على الآخرين والتماس العذر لهم، لأن النصوص الدينية هى التى دعت إلى ذلك وجوبا، كما قال ابن الرشد: "إن النظر فى كتب القدماء واجب بالشرع".

وختم عياد ببيان أهمية إخراج التراث وتحقيقه وأن ذلك يعد ركيزة يمكن من خلالها الدعوة إلى علم كلام جديد؛ سيما وأن المطالع لهذه المخطوطات يجد أبعاد عديدة مثل علم الفلك والجيولوجيا وغيرها، موضحا ما ينبغى للمشتغل بتحقيق التراث فى علم الكلام أن يتصف به من الإلمام بأصول كل مدرسة كلامية، والإلمام بمصطلحات كل مذاهب الموضوعية، الإلمام بقواعد التحقيق، ومعرفة النسخ، إضافة إلى الأمانة العلمية، واللغة العربية، وحسن استخدام الحاشية.