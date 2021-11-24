الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، صوم الميلاد المجيد، والذى ينتهى فى 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات فى مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.





ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وآباء المجمع المقدس والكهنة صلوات القداسات فى مختلف الكنائس، إلى جانب إقامة نهضات روحية فى بعض الكنائس يتم خلالها الحديث حول إحدى الموضوعات الروحية.

وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكى حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

ومدة الصوم المحددة بـ 43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولين فى عهد البابا إبرام بن زرعة.

ويعد أول من فرض صوم الميلاد بصفة رسمية فى الشرق هو البابا خريستوذولس البطريرك السادس والستون من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (1046- 1077)، فى قوانينه التى حدد بها الأصوام المفروضة.