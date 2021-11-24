أمن الإسماعيلية يسيطر على مريض نفسي هدد الأهالي بسلاح أبيض

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسيطرة على أحد الأشخاص ممسكاً بسلاحين أبيضين ويهدد المواطنين في الإسماعيلية.
وتبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من الأهالى بوجود أحد الأشخاص مضطرب نفسياً فى حالة هياج داخل مسكنه وعدم قدرتهم السيطرة عليه.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة ، وتبين قيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز، فى حالة هياج داخل مسكنه ممسكاً بيده 2 سلاح أبيض "سنجة كبيرة الحجم" ويقوم بالخروج إلى الشارع أمام منزله ثم الدلوف مرة أخرى داخله مهدداً المارة من المواطنين أمام منزله.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والسيطرة على الموقف، وبسؤال شقيقيه قررا بأن المذكور يعانى من مرض نفسى منذ عام 2003 ، وطالبا بإيداعه بإحدى المستشفيات النفسية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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