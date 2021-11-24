/662830/إبراهيم-الديب-رئاسة-مصر-لقمة-الكوميسا-يؤكد-أنها-قلب-إفريقيا-النابض

قال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، بمحافظة الغربية، إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وأظهر للجميع أن مصر هي قلب إفريقيا النابض، وأنها تضع مصلحة مصر جنبا إلى جنب مع مصلحة باقي الدول الإفريقية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب ابراهيم الديب بشأن رئاسة مصر للكوميسا

رئاسة مصر للكوميسا

وأوضح الديب أن أحد أهم النقاط التي تحدث عنها السيسي، ويجب أن يتخدها الكثير من التنفيذيين قدوة لهم، هو تأكيده على أن مصر ستعمل بكل جهد للبناء على ما تقدم، وهي مسألة في غاية الأهمية ورسالة إلى كثير من المسئولين، لأن هناك من المسئولين من يأتي ويعيد كل شئ إلى الصفر ويضرب بكل قرارات من سبقوه عرض الحائط، ليأتي الرئيس ليؤكد مجددا على ضرورة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.

التجارة البينية

وأكد الديب على أهمية قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها تحديات جائحة "كورونا"، لافتاً إلى أن مصر ستسهم خلال رئاستها للقمة في الخروج بما يخدم أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي لكل دول القمة.

وأشار الديب، إلى أن خطة لتحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، والتي تحدث عنها الرئيس السيسي، لتحقيق مواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، هي بمثابة خارطة الطريق لما ستقدمه مصر خلال فترة رئاستها للكوميسا.

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.