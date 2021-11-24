/662832/الحكومة-تقرر-إخلاء-الأماكن-المستأجرة-إيجار-قديم-لغير-غرض-السكني

الإيجار القديم ، أصدر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات منذ قليل، والتى يأتي على رأسها قرار إخلاء الأماكن المستأجرة «الإيجار القديم» لغير الغرض السكني.

الحكومة تقرر إخلاء الإماكن المستأجرة "إيجار قديم" لغير غرض السكني

ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء، فإنه قد تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

الحكومة تصدر قرار هام بشأن الإيجار القديم

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

الحكومة تقرر إخلاء الأماكن المؤجرة ورده إلى المالك

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.