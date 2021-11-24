/662836/بحبل-غسيل-كواليس-العثور-على-عروسة-مخنوقة-داخل-شقتها-بسبب-خلافات-عائلية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات وغموض العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بحبل غسيل داخل منزلها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على عروسة مخنوقة داخل شقتها

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مديرية أمن الغربية، إخطارا من أهالي إحدى القرى التابعة لمركز طنطا يفيد بعثورهم على جثة «م. ل» 19 عامًا ربة منزل ومتزوجة حديثا من «ا.ع»23 عاملًا بمفحمة بالقرية حيث عثر عليها زوجها مخنوقة بواسطة حبل غسيل حول رقبتها داخل منزل الزوجية وقاموا بإبلاغ الشرطة.

خلافات زوجية

وأكدت التحريات عن نشوب خلافات زوجية فى الأيام الأولى لزواجها وتم التحفظ على الزوج لسؤاله عن الواقعة وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتي تم نقلها على الفور إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وسرعة طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واستدعاء أسرة الزوجة القتيلة والتصريح بدفن الجثة.

وفي سياق آخر عاقبت النيابة العامة بالمعادي، بحبس عامل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات وهتك عرضها داخل دورة مياه، كما طلبت النيابة عرض الطفلة علي الطب الشرعي واعداد تقرير بحالتها، واستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المعادى، إخطارا من ربة منزل تتهم فيه عامل بالتحرش بنجلتها الطفلة وعمرها 4 سنوات واغتصاب داخل دورة مياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم إلقاء القبض على العامل المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقوال الأم

وأوضحت والدة الطفلة: «أن العامل استغل فراغ الحديقة والحمام وانعدام الأشراف بعد الساعة الواحدة والنصف عقب انتهاء الحصص الدراسية وليس انتهاء اليوم الدراسي، وقام بالتواجد داخل حمام الأطفال حيث قام بالتحرش بالطفلة بدعوى «تشطيفها» على حد قول الطفلة».