/662840/النائب-عبد-المنعم-إمام-يطالب-بالرجوع-لنص-الحكومة-بالمادة-٢٢-من-قانون-التخطيط-العام

طالب النائب عبد المنعم أمام امين سر لجنة الخطة والموازنة، بالرجوع لنص الحكومة بالمادة ٢٢ من قانون التخطيط العام، الخاصة بتحديد سقف مالى لكل مركز يغطى سنوات الخطة متوسطة الاجل .

دوت الخليج يرصدتفاصيل اجتماع الخطة والموازنة اليوم

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

وطالب امين سر لجنة الخطة والموازنة بالرجوع لنص الحكومة وليس للنص الوارد من مجلس الشيوخ، حيث اضاف الشيوخ التنسيق مع المحافظ لوضع سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الاجل وفقا بمعاملة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، فى حين جاء نص الحكومة دون ذكر المحافظ .

وقد صوتت اللحنة بعد المناقشة على الأخذ بمادة مجلس الشيوخ وليس المادة كما جاءت بنص الحكومة.

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.