/662842/اللي-يعاكس-خطيبتي-أولع-فيه-اعترافات-عاطل-أشعل-النيران-في-شخص-بالبساتين

اعترف سائق توك توك المتهم باشعال النار فى عامل في البساتين، اليوم الأربعاء، أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إن المصاب عاكس خطيبته أثناء سيرها فى الشارع.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات سائق أشعل النار في عامل بالبساتين

اللى يعاكس خطيبنى أولع فيه

وأوضح المتهم أن خطيبته أبلغته بأن الشخص عاكسها فى الشارع، فاستشاط غيظه وقرر الانتقام منه وتوجه له، وقام بتعبئة بنزين من التوك توك ملكه وسكبها على المجنى عليه وأشعل النار به «بولاعة» وردد فى الشارع «اللى يعاكس خطيبتي أولع فيه».

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من الأهالى، بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق، وبالانتقال والفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين شخصين «أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى»، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيـر بالتحصـل على كمية من البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته، وسكبها على المجنى عليه وأضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

بتهمة إشعال النار

وبعد تقنين كافة الإجراءات لرجال المباحث، تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكانت نيابة البساتين، قد قررت بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إشعال النار في عامل في مشاجرة بينهما، ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على سائق توك توك، لقيامه بإشعال النيران بآخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة المختصة التحقيقات.