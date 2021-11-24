مرتضى منصور: اللي بيحصل مع الزمالك حالياً الأهلي مقبلش بيه واتشال فيها الوزير

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علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، على الأحداث التي تحدث في الزمالك في الفترة الحالية، مقارنها بأحداث شبيه جاءت مع الأهلي في وقت سابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: " انا قلبي ميت بعيد عن اللجان، كل دا بيوتر اللاعيبة وبتقضي عليهم نفسياً".

وزاد: " في النادي الأهلي لا أحد يقبل ان يعينو لهم لجنة، عندما قرر الوزير طاهر أبوزيد ذلك تمت إقالته وهو رجل محترم، وذلك يحدث في الزمالك كل يوم".

وأضاف: " تمت إقالتنا من جانب وزير الشباب والرياضة، وكان أشرف صبحي مجبراً على ذلك".

واختتم: "ولن ألجأ للفيفا لأنني في ضهر بلدي، مثل ما تم تزوير نجاحي في مجلس النواب، لدي مستندات توقف الرياضة في مصر ولكن لم اتقدم بها خوفاً على بلدي".

230 قضية

قال: "اشكر كل من ساندني وانا لا اعرف أحد منهم جميعهم ليس بيني وبينهم اي مصلحة".

وأضاف مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتبه، قبل التوجه لمكتبه بنادي الزمالك، والذي سيتوجه إليه غداً الخميس، " من وقت تولية رئاسة مجلس إدارة الزمالك اترفع عليا 230 قضية".

واختتم: " مرفوع علينا اكتر من 230 قضية وكسبناهم كلهم لأننا شرفاء".

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك.