أمين الفتوى: الآراء المتشددة الداعية لهدم الآثار واهية ومضللة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مختار محسن، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الآثار تعتبر من القيم والأشياء التاريخية التى لها أثر فى حياة المجتمع وبالتالى فإن من تسول له نفسه ويتجرأ ويدعو للمساس بأى أثر تاريخى بحجة أن الإسلام يحرم وجود مثل هذه الأشياء فى بلاده فإن ذلك يعكس توجهات متطرفة تنم عن جهل بالدين الإسلامى.





جاء ذلك خلال محاضرة "موقف التكفيريين من الآثار واعتبارها من الأصنام دراسة.. ونقد"، ضمن فعاليات سلسلة المحاضرات التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة، لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات. وأوضح أن الإسلام انتشر باللين والترغيب وليس بالصدام والترهيب، انطلاقا من قوله تعالى (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)، مؤكدا أن الآثار الموجودة فى جميع البلدان التى دخلها المسلمون، لم يأمر أحد من الصحابة الكرام بهدمها أو الاقتراب منها، مشيرا إلى أن الصحابة قدموا مصر إبان الفتح الإسلامى ووجدوا الأهرامات وأبو الهول وغيرها ولم يصدروا فتوى أو رأيا شرعيا يمس هذه الآثار التى تعد قيمة تاريخية عظيمة، موضحا أن فتاوى الاعتداء على الآثار جاءت نتيجة للفكر المشوه والتطرف العنيف.

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