صور.. محافظ بنى سويف يطمئن على العملية التعليمية بمدرسة المتفوقين

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالحى الثالث بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، بحضور الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة.





تجول محافظ بنى سويف داخل بعض من فصول المدرسة وتابع جانبا من سير العملية التعليمية، وتبادل الحوار مع الطلاب عن طبيعة الدراسة بالمدرسة والمناهج التى يدرسونها، والمشروعات العلمية المكلفين بها،وإجراءات وخطوات تنفيذها، والموضوعات التى تتناولها، إذ تمثل هذه النوعية من المدارس نموذجا لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية لاهتمامها برعاية المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وأشاد المحافظ بنظام وطبيعة الدراسة فى المدرسة التى تمثل إضافة هامة ونوعية لقطاع التعليم بالمحافظة، لاسيما وأنها غير قاصرة على أبناء بنى سويف فقط،بل يدرس بها طلاب بعض المحافظات،مؤكدا على أن نظام التعليم بمدارس المتفوقين يتسق مع رؤية الدولة 2030 فى مجال بناء الشخصية المصرية،لاعتماد نظام الدراسة بشكل أساسى على المناهج الجديدة القائمة على المشروعات والتركيز على البحث والتفكير والابتكار، منوها بأن بنى سويف تحتضن على أرضها عددا من المدارس النوعية مثل المدرسة المصرية اليابانية والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وناقش المحافظ عددا من الطلاب المتميزين فى مجالات علمية الذين حصلوا على مراكز متقدمة محليا ودوليا فى مجال الأبحاث العلمية، إذ ناقشهم بعض النقاط فى أبحاثهم،مشجعا ومحفزا لهم على مواصلة التفوق، وكان أبرز هؤلاء الطلاب (علا صابر سعد، محمود عبد العاطى محمد، أمل أشرف زين العابدين، سهيلة شعبان، رؤى جمال الدين، فاطمة محمود ربيع، فاطمة سمير محمد، ريموندا ملاك رياض).

وحرص الطلاب على إهداء درع للمحافظ، تقديرا لدعمهم وحرصه على توفير كل السبل للمدرسة، لتقوم بدورها العلمى والتعليمى، معبرين عن شكرهم لزيارة المدرسة، وتفقده لكل المنظومة واحتياجاتها لمواصلة التميز.