صور.. المفتى: مصر لديها تجربة رائدة فى تفعيل مبادئ العيش المشترك

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: "إن الحوار بين الثقافات يمثل أحد أهم جوانب النموذج المعرفى الإسلامى الذى يؤسس لفكرة التعارف بين مختلف الأديان والثقافات، وتغليب نقاط الالتقاء الكثيرة بينها؛ بناء على أن مساحات التلاقى أوسع بكثير من هامش الاختلاف".





وأضاف علام أن النموذج المعرفى الإسلامى يدعو إلى عدم الالتفات إلى وجود فروقات إثنية أو عرقية أو جنسية، وإنما يتفاضل الخلق بأعمالهم التى يكونون قريبين فيها من الخالق جل وعلا؛ قال تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها مفتى الجمهورية فى مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامى"، الذى يعقد فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار: "الحوار وآفاق التعاون"، معتبرا أن تفعيل ثقافة التسامح والعيش المشترك عبر تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، هو قضية محورية من القضايا الإنسانية الكبرى.

وأشار المفتى إلى أن المملكة العربية السعودية وروسيا كلتاهما لديها تجربتها الفريدة فى تفعيل ثقافة العيش المشترك بين أتباع الديانات المختلفة، قائلا: "لقد لمست ذلك كثيرا فى الزيارات المتعددة التى قمت بها إلى روسيا".

وأكد مفتى الجمهورية أن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة فى تفعيل هذه المبادئ فى سبيل التعارف والعيش المشترك بين جناحى مصر، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المصريين جميعا يعيشون فى أخوة وتعاون وتكامل؛ فعلى المستوى التشريعى منذ دستور عام 1923م وحتى دستور عام 2014م قد أكد على المساواة بين كافة المصريين؛ فهم جميعا سواسية أمام القانون والدستور، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهو ما أدى إلى تمازج النسيج الوطنى المصرى وتماسكه؛ بحيث لم يتميز مواطن عن آخر، فى منظومة متناغمة تحقق العيش المشترك الذى تحيطه المحبة والتسامح والسلام. وقد توج هذا التاريخ الطويل بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح فى نفس اليوم وبحضور أكبر قيادتين دينيتين فى مصر، وكذلك بإنشاء بيت العائلة المصرى، وهى رسالة واضحة على أن المصريين جميعا على قلب رجل واحد.

وأكد أن "دار الإفتاء المصرية" قد سعت فى الفترات السابقة بخطا حثيثة لجمع الشمل وتوطيد الأخوة ونبذ الكراهية فى مجال الإفتاء؛ قائلا: أنشأنا الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم لنتحاور ونتعاون على البر والتقوى، ونجمع شمل المفتين على المحبة والسلام ونبذ الكراهية محليا وعالميا.

وتابع مفتى الجمهورية: "لقد حرصت دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم على ترجمة هذه القيم فى فاعلياتها وفتاويها وبياناتها ومبادراتها ومؤتمراتها العالمية المختلفة".

وحول العلاقات بين دار الإفتاء المصرية وروسيا، أكد فضيلته أنها كانت -وما زالت- علاقات متينة ومتواصلة، فقد أقيمت الكثير من المؤتمرات فى البلدين شارك فيها الطرفان، ووقعت مذكرات التعاون مع ممثلى الإسلام الوسطى فى روسيا؛ كالإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية أحد أهم أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء وشركائها فى تحقيق أهدافها، والتى تتضمن تفعيل الجهد المشترك فى جميع مناحى العمل الإسلامى الفقهى والثقافى والتعليمى والعلمى؛ بما يخدم المصالح والجهود المتعددة فى الوقوف بوجه التحديات المعاصرة المتمثلة فى مواجهة فكر التطرف والإرهاب، وإيلاء الأهمية الكاملة لقضايا تربية وتنشئة شباب الأمة الإسلامية على الوسطية والانضباط مع الانفتاح الحضارى الواعى بتحقيق مصالح الأفراد والأوطان.

ولفت إلى أن كل ذلك ساهم فى تعزيز العلاقات مع روسيا بالوقوف على الأمور المشتركة بين التاريخ الحضارى للدولة المصرية وتاريخ المسلمين فى روسيا تأثيرا وتأثرا.

واختتم المفتى كلمته بالتأكيد على أن هذا التواصل لن يتوقف عند ذلك، قائلا: "سنبذل جهودا حثيثة لتأسيس التواصل وبناء شراكات جديدة لتعزيز العلاقات بيننا وبين المؤسسات المختلفة المعنية فى روسيا؛ لنفتح آفاقا جديدة فى مختلف المجالات، مما سيوفر فرص تطوير غير محدود".