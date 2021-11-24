كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطنى لمصر تزامنا مع ذكرى انتصار أكتوبر

جدة - نرمين السيد - احتفلت كلية القادة والأركان باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية والذى يتزامن مع الذكرى الـ48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 بحضور 24 ملحقا عسكريا من الدول الشقيقة والصديقة.





بدأت الاحتفالية، بحسب بيان صفحة المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، بعرض تقديمى بواسطة دارسين مصريين ووافدين من الدورة 71 أركان حرب عام لجمهورية مصر العربية تضمن "الموقع الجغرافى والمناخ والاستثمار والتنمية ورؤية مصر 2030 فى مختلف المجالات". وتضمنت الاحتفالية معارض للأعمال الفنية والتراثية والنماذج الخاصة بحرب أكتوبر والمشروعات التنموية الإستراتيجية نفذها طلبة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكذلك معارض للمطبوعات والملصقات والإصدارات والكتب الخاصة بهيئة الاستعلامات المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وتخللت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والفنون الشعبية. واختتمت الاحتفالية بقيام رئيس رابطة الملحقين العسكريين بجمهورية مصر العربية ملحق دفاع المغرب بتقديم درع الرابطة لمدير الكلية وإهداء درع الكلية لرئيس الرابطة. وألقى مدير كلية القادة والأركان كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا أن الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية والذى يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 هو توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون، مشيرا إلى أن مصر ستظل دوما مؤمنة بأجيال تتواصل وتتعاقب على تبادل المسئولية وحمل الأمانة لتظل راية الوطن خفاقة.

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