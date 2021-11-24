الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 25

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كل الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

الإسكندرية 24 14

وادى النطرون 24 15

طنطا 25 16

شبين الكوم 25 16

دمنهور 25 15

بلطيم 24 16

مطروح 23 14

السلوم 22 14

سيوة 25 11

بورسعيد 24 15

دمياط 24 15

الزقازيق 25 16

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 12

السويس 26 13

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 22 16

طابا 24 16

كاترين 20 08

الطور 25 12

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 19

الفيوم 25 15

بنى سويف 25 14

المنيا 26 13

أسيوط 26 12

سوهاج 26 12

قنا 27 12

الأقصر 28 12

أسوان 29 13

إدفو 29 12

أبوسمبل 29 12

الوادى الجديد 27 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19

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