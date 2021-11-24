صور.. محافظ الجيزة يتابع رصف الطرق بمنشأة القناطر والحوامدية وكرداسة

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ مديرية الطرق أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى بفرش طبقة الأساس وإزدواج الطريق لعملية تطوير وتوسعة طريق المعتمدية بأرض اللواء مرورا بترعة المجنونة حتى طريق ترعة الزمر تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف. كما تابع المحافظ مجهودات مدينة الحوامدية فى فرد طبقة الدقشوم السن "الحجر الأبيض" وتركيب البلدورات بشارع النزهة، ومتابعة استكمال أعمال مد البنية التحتية بشوارع (طريق 11 - النزهة - الجمهورية) تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير فى تلك الشوارع الهامة. وتابع كذلك مجهودات مركز ومدينة أوسيم فى استكمال أعمال مد البنية التحتية بشارع الشون قبل بدء رصف الشارع بمد خطوط المياه الجديدة بالطريق بعد رفع طبقة تالف الرصف المتهالك تمهيدا لوضع طبقة سن الدقشوم، وتجهيزا لوضع الطبقة الأسفلتية ورصف الطريق. واطلع محافظ الجيزة، على مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر فى أعمال تجهيز الطرق بمنطقة الأحلام والمساكن الاقتصادية ووضع طبقة السن بالطرق تمهيدا لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية. كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حى جنوب الجيزة فى تنفيذ أعمال رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

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