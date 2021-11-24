وزيرة الهجرة: دعم غير محدود من المصريين بالخارج لمبادرة «أصلك الطيب»

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن دعم الجاليات المصرية بالخارج للمبادرة الوطنية "أصلك الطيب"، التى تستهدف خدمة مواطنينا بالداخل فى القرى الأكثر احتياجا، غير محدود.





وأضافت مكرم خلال اجتماعا تشاوريا، بحضور الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة بمحافظة الفيوم تحت رعاية وزارتى الهجرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات للاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المبادرة بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال مجموعة من البروتوكولات مع المحافظة وبعض المديريات والجهات المعنية؛ لتنفيذ عدد من التدخلات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية فى عدد من القرى.

وأكدت أنها ستقوم بزيارة للمشروعات المزمع البدء فى تنفيذها بالفيوم، وذلك فى إطار مبادرة "أصلك الطيب"والتى تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج فى دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصرى.

من جانبه، قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ التدخلات المقترحة بعدد من القرى، كما سيتم العمل على تدبير الأراضى اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، والمساهمة فى عمل الدراسات وتوفير البيانات لتنفيذها، فضلا عن سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة.

وأضاف أن تلك التدخلات المستهدفة تأتى فى إطار دعم المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، حيث إنه من المستهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية والصحية والتمكين الاقتصادى فى تلك القرى بما يساهم فى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.