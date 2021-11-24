إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا المشرفة على سير العملية الانتخابية بجامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس الجامعة، عن الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021 - 2022.





وبلغ عدد المرشحين بالكشوف النهائية 797 طالبا وطالبة ممن استوفوا شروط الترشح، وذلك بعد تقدم 908 طلاب لأوراق ترشحهم باللجان الفرعية المنعقدة بكلياتهم، وذلك للمنافسة على تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية السبعة على مستوى كليات الجامعة العشرين، من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة: "الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التزم بها جميع المرشحين من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقدم للترشح حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى حرص الجامعة بإجراء الانتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية، لتكوين اتحاد طلابى ممثلا عن الطلاب ومعبرا عن آرائهم وطموحاتهم بشكل شرعى، تعميقا لأسس الديموقراطية لدى الطلاب والعمل بروح الفريق، وليكون بداية جديدة لهم بالعمل الخدمى والتطوعى، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة فى الأنشطة وفقا للتقاليد والأعراف الجامعية، من أجل إعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة فى المشروعات التنموية والانتقال الى الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه بلغت أعداد الطالبات المتقدمات للترشح لعضوية الاتحادات الطلابية ممن انطبقت عليهم الشروط 326 طالبة بنسبة 41% من إجمالى المرشحين، وبلغ عدد الطلاب 471 طالبا، بنسبة 59%، إذ تستكمل سير أعمال العملية الانتخابية غدا بالدعاية الانتخابية.