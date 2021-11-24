كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية بالتزامن مع ذكرى...

إحتفلت كلية القادة والأركان باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية والذى يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 بحضور (24) ملحق عسكرى من الدول الشقيقة والصديقة . بدأت الإحتفالية بعرض تقديمى بواسطة دارسين مصريين ووافدين من الدورة (71) أركان حرب عام لجمهورية مصر العربية تضمن ( الموقع الجغرافى والمناخ والإستثمار والتنمية ورؤية مصر 2030 فى مختلف المجالات ) . وتضمنت الإحتفالية معارض للأعمال الفنية والتراثية والنماذج الخاصة بحرب أكتوبر والمشروعات التنموية الإستراتيجية نفذها طلبة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكذلك معارض للمطبوعات والملصقات والإصدارات والكتب الخاصة بهيئة الإستعلامات المصرية وهيئة تنشيط السياحة وتخللت الإحتفالية عدد من الفقرات الفنية والفنون الشعبية . وإختتمت الإحتفالية بقيام رئيس رابطة الملحقين العسكريين بجمهورية مصر العربية ملحق دفاع المغرب بتقديم درع الرابطة لمدير الكلية وإهداء درع الكلية لرئيس الرابطة . وألقى مدير كلية القادة والأركان كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور مؤكداً أن الإحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية والذى يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 هو توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مشيراً إلى أن مصر ستظل دوماً مؤمنة بأجيال تتواصل وتتعاقب على تبادل المسئولية وحمل الأمانة لتظل راية الوطن خفاقة .

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