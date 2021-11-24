عامر حسين: مقدرش أقول إن كأس مصر اتلغى

أكد عامر حسين عضو رابطة الاندية أن تصريحاته بشأن بطولة كأس مصر تم فهمها بشكل خاطيء.

وكان عامر حسين قد قال إنه لا يوجد أي مكان شاغر في أجندة الموسم الجاري من أجل إقامة ما تبقى من مباريات الموسم الماضي في كأس مصر، وهو ما تم تفسيره من البعض بأنه تم إلغاء المسابقة.

وقال عامر في تصريحات صحفية "كلامي عن كأس مصر فهمت غلط، كنت أقول فقط إن الوقت ضيق".

وأضاف: "هناك 100 يوم للمنتخب المصري وارتباطاته بالأجندة الدولية، و104 يومًا للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية".

وتابع: " (الدنيا مقفولة فعلا بس مقدرش اقول إن كأس مصر اتلغى)، هذا الأمر ملك للاتحاد المصري لكرة القدم فقط، ولا يمكنني التحكم فيه سواء باستكماله أو إلغاءه".