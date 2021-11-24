الأرصاد تطمئن المواطنين: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة بداية من الخميس

هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن غدا الخميس، بداية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس سيشهد وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
واوضحت أن درجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.
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