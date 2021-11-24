مرتضى منصور: اللي حصل معايا عبرة لكل شاب.. وهو فين الإعلام

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، على الأشخاص الذين هاجموه، بعد رحيله من الزمالك، ومن سانده في العودة ومن غابت هنه الفرحه بعد عودته للقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "جمهور الزمالك عظيم لم يفقد الثقة وساندني لأنهم شجعاء في مصر والعالم العربي، جميعهم ساندوني ووقفوا معي وصمدوا، واخرجوا هاشتاج وأصبحت التريند رقم واحد".

وزاد: "مع حدث معي عبرة لكل شاب حدث معه مشكلة لا يفقد الثقة في ربنا وهذا ما فعلته، مثل ما حدث ايضا عام ٢٠٠٧، وربنا انتقم منهم جميعاً" .

وأضاف: "اللجنة الماضية يوجد منهم اصدقائي وهنكرمهم، لأنهم اشتغلوا لكن يوجد بينهم تعابين جابوا النادي الأرض، وهنفضحهم ".

واختتم: "أين الاعلامين الذين اقاموا احتفالات بعد رحيلنا، فين أحمد موسى الذي أقام افراح دلوقتي مش بيجيب سيريتنا اين الاعلام ميدو وعمرو أديب ايضاً اين هم الان لا حس ولا خبر".

230 قضية

قال: "اشكر كل من ساندني وانا لا اعرف أحد منهم جميعهم ليس بيني وبينهم اي مصلحة".

وأضاف مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتبه، قبل التوجه لمكتبه بنادي الزمالك، والذي سيتوجه إليه غداً الخميس، " من وقت تولية رئاسة مجلس إدارة الزمالك اترفع عليا 230 قضية".

واختتم: " مرفوع علينا اكتر من 230 قضية وكسبناهم كلهم لأننا شرفاء".

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك.