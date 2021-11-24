/662847/مرتضى-منصور-يكشف-عن-موعد-وتفاصيل-انتخابات-مجلس-إدارة-الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن موعد وفترة انتخابات مجلس الإدارة الجديد بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: " الوزير طلب ان نعلن عن الانتخابات قبل يوم ٣٠، الانتخابات يوم الخميس ٢٠ يناير و٢١ و٢٣ لمدة ثلاث أيام خميس جمعة سبت".

وزاد: " من يريد نزول الانتخابات انزل وريني نفسك، انزلوا وخلي الجمعيه العمومية المحترمة تختار، جميعهم نزلوا وسقطوا ابو العلا وحسين السمري، عايزين ينزلوا تاني يتفضلوا".

وأضاف: " كلفنا علاء مقلد أن يعلن عن الانتخابات في الجريدة الرسمية".

وأردف: "قررنا الانتخابات في ٢٠ يوم، بدلاً من ٤٠ ولا ٦٠ والدنيا تخرب، فطبقنا اللائحة وهي تقول الحد الادنى ٢٠ يوم وهو ما سنفعله من أجل مصلحة نادي الزمالك ".

واختتم: "وستتم الانتخابات على ٣ ايام، لحضور اكبر عدد من الجمعية العمومية وستصل إلى ٦٠ ألف، وايضاً لتفادي كورونا".

230 قضية

قال: "اشكر كل من ساندني وانا لا اعرف أحد منهم جميعهم ليس بيني وبينهم اي مصلحة".

وأضاف مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتبه، قبل التوجه لمكتبه بنادي الزمالك، والذي سيتوجه إليه غداً الخميس، " من وقت تولية رئاسة مجلس إدارة الزمالك اترفع عليا 230 قضية".

واختتم: " مرفوع علينا اكتر من 230 قضية وكسبناهم كلهم لأننا شرفاء".

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك.