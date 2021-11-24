/662848/النائب-هاني-العسال-استضافة-مصر-قمة-الكوميسا-يعزز-دورها-الريادي-داخل-القارة-الأفريقية

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر القمة الـ21 لقمة الكوميسا لدول شرق وجنوب أفريقيا بعد انقطاع دام لـ20 عام، يعزز دور مصر الريادي داخل القارة الأفريقية مع 20 دولة أخرى وايضًا سيكون هناك مردودًا إيجابيًا على التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن مصر كانت سباقة في التوصل في إنشاء منطقة تجارة حرة التي بدأت بـ 9 دول ثم أنضم إليها حتى الآن 16 دولة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب هاني العسال بشأن رئاسة الكوميسا

رئاسة مصر للكوميسا

وأضاف «العسال»، أن رئاسة مصر لتجمع دول الكوميسا تؤكد حرص مصر الدائم وسعيها نحو تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية، فضلا عن زيادة التعاون الاقتصادي مع دول القارة وخاصة دول التجمع، فمصر دائما حريصة على تقديم المساعدات وإزالة كافة العقبات التي تعترض معدلات النمو الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، التي أبرزها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على التجارة الحرة والاقتصاد العالمي بشكل عام.

الاقتصاد الافريقي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر دائما ما تعمل على تعزيز التجارة بينها وبين الدول الأفريقي وتحديدًا تجارة الخدمات، وأهمية هذه القمة بالنسبة لمصر فهي تعزز من دور مصر الريادي كما أن هناك تحديات بسببها ربما لم يكن يفضل أن يتولى أحد الرئاسة في هذه الفترة بقدر مصر، وذلك لأن القمة ستجرى في شكل حضور افتراضي بخلاف القمم السابقة، أيضًا الأزمات والصراعات الداخلية داخل بعض دول شرق أفريقيا مما أثر بالسلب على اقتصاديات هذه الدول بخلاف وضع مصر الآن.