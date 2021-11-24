/662849/نقل-النواب-تناقش-طلب-النائبة-سولاف-درويش-بشأن-مد-خط-مترو-الانفاق-من-شبرا-الخيمة-لقليوب

عقدت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا اليوم لمناقشة طلبين إحاطة مقدم من النواب الاول المقدم من النائبة سولاف درويش حول ضرورة مد خط مترو الانفاق من محطة شبر الخيمة الي مدينه قليوب نظرا لاتساع المدنية وزيادة عدد السكان والكثافة السكانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم

مد خط مترو الانفاق من شبرا الى قليوب

كما يتضمن الطلب الثاني من النائب محمد جبريل بشأن عدم جدوي خط السكه الحديد من مدينه السادات بالمنوفيه وحتي مدينه كفر الدوار بالبحيره في ظل وجود القطار السريع الذي سيمر بالمدينه.

وقالت النائبة سولاف درويش أن عدم وجود مترو انفاق يسبب مشاكل كبيرة بالنسبة للمواطنين وأثره الاقتصادي خاصة أن هناك تكدس وزحام كبير جدا لمدخل ومخرج المدينه لباقي محافظات وجه بحري بالكامل . بخلاف المعاناه الشديدة بسبب تنقلهم من المدن للمحافظات المجاورة وهناك ازمه خاصة بالتنقلات لذلك الوضع الحالي يحتاج لمد خط مترو انفاق .

اجتماع لجنة النقل اليوم

مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد رمزی ، بشأن عدم استكمال أعمال رصف وازدواج طريق ( المناشي الخطاطبة) بطول 10 م بمحافظة الجيزة .

النائب خالد تامر طايع ، بشأن الحاجة إلى إنشاء مخرج ومدخل على محور ٢٦ يوليو لربطه بطريق ترعة المنصورية ، وذلك ضمن أعمال توسعة المحور.

مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سولاف درویش، بشأن ضرورة مد خط مترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب، نظرا لاتساع المدينة وزيادة عدد سكانها .

النائب محمد جبريل، بشأن عدم جدوى تنفيذ مشروع خط سكك حديد (مدينة السادات كفر داوود ) في ظل وجود مشروع القطار السريع الذي سيمر بنفس المدينة .