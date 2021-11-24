/662850/التضمان-حضانات-الطفولة-المبكرة-تعمل-بنسبة-إشغال-80-مع-الالتزام-بتطبيق-الإجراءات-الاحترازية

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الحضانات المرخصة على مستوي الجمهورية يبلغ عددها 16.088 حضانة، يعمل منها 13.086 حضانة بنسبة إشغال تصل إلى 80% من الطاقة الاستيعابية للحضانات، وذلك التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الوزارة منذ إعادة فتح الحضانات، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها ما يقرب من 750 ألف طفل على مستوي محافظات الجمهورية.

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وزيرة التضامن: متابعة الحضانات والتحقق من تطبيق المعايير الاحترازية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن هناك متابعة دورية مستمرة على الحضانات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال، وتشمل الإجراءات الاحترازية المتخذة الالتزام بتوفير كاشغف حراري عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بتقليل نسبة الإشغال، وعدم شراء أغذية من الخارج، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ووجود شخص مؤهل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى، هذا مع استمرار التوعية لأسر الأطفال على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

التضامن: الوزارة يخضع لها أكثر من 26 ألف حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة يخضع لها أكثر من 26 ألف حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية تستهدف الأطفال دون سن حتي 4 سنوات، ويشمل ذلك 13,086 حضانة مُرَّخصة بنسبة 62% من إجمالي عدد الحضانات و12,914 حضانة غير مُرَّخصة بنسبة 38% من الإجمالي العام.

جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة في خلال 3 سنوات تنتهي في مطلع عام 2023، كما وجه سيادته بالتوسع في بناء الحضانات وتطوير القائم منها على مستوى الجمهورية تأكيداً لأهمية هذه المرحلة الحرجة في بناء الطفل بدنياً ونفسياً ووجدانياً، وتأثيرها على تكوينهم الصحي والتغذوي والإدراكي مدى حياتهم، وتؤثر تباعاً على مؤشرات حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في سنوات لاحقة.

ويقوم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة على أربعة مكونات أساسية تشمل تطوير البيئة الفزيقية للحضانات، وإصدار ومتابعة تطبيق وثيقة معايير ضمان جودة الحضانات، ووضع منهج نموذجي للحضانات، بالإضافة إلى مكون بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي.

ونجح البرنامج فى تطوير ما يقرب من 1,000 حضانة و94 قاعة بعدد 21 مركزًا من مراكز الأسرة والطفل علي مستوي 26 محافظة، ورفع كفاءة وتعزيز قدرات عدد 2,500 ميسرة لاستفادة 68,000 طفلًا.

كما تم الانتهاء من تصميم واعداد واعتماد الأدلة التدريبية من مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين الشمس بما يشمل حقيبة الإدارة التنفيذية للحضانات والحقيبة التربوية لميسرات الحضانات، كما تم إصدار واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى سن أربع سنوات، فضلًا عن شراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الحضانات.