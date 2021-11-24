/662851/مرتضى-منصور-يكشف-مصير-باتريس-كارتيرون-مع-الزمالك-في-الفترة-المقبلة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالنادي، عن مصيره في الفترة المقبله مع النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "معنديش مشكلة مع كارتيرون انا جيبتوا وهو مشي، وأمس أمير أجتمع به والراحل قدم حسن نيه وهو مستمر، ولكن يجب ابعاد وكيله عنه لا أحد يشترط على الزمالك".

وزاد: " سيكون في انضباط انتهى عصر الفوضى، لن يكون في شلليه في النادي والاشياء التي تحدث في الفنادق خلاص انتهى، في انضباط بعد كدا" .

وأضاف: " اتفقنا مع كارتيرون على مدرب عام ومدرب مساعد، وهو هيختار بين اسماء اقرحناها".

وأردف: "الجميع سواسية في الفريق بداية من شيكابالا الذي أعدته للحياة الكروية وأنقذته من الاعتزال".

واختتم: " لن يسمح بالرشاوي داخل قطاع الناشئين ولا المحسوبية انتهى ذلك الزمن".

230 قضية

قال: "اشكر كل من ساندني وانا لا اعرف أحد منهم جميعهم ليس بيني وبينهم اي مصلحة".

وأضاف مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتبه، قبل التوجه لمكتبه بنادي الزمالك، والذي سيتوجه إليه غداً الخميس، " من وقت تولية رئاسة مجلس إدارة الزمالك اترفع عليا 230 قضية".

واختتم: " مرفوع علينا اكتر من 230 قضية وكسبناهم كلهم لأننا شرفاء".

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك.