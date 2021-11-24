/662852/مرتضى-منصور-جماهير-الزمالك-وقفت-بجانب-النادي-واحمد-مرتضى-هيبقى-مسئول-قدامهم-عن-تنفيذ-الاستاد

قال مرتضى منصور خلال خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، أن الانتخابات المقامة للقلعة البيضاء سوف تقام خلال شهر يناير، مكذبا كل الاشاعات التي تم زكرها بشأن عدم تواجده في النادي قائلا:" أنا قاعد لغاية الانتخابات وهفضل مسئول عن النادي".

دوت الخليج وتابع مرتضى منصور أنه من يريد الترشح فليترشح معبرا عنت ثقته في الجمعية العمولمية في تختيار الشخص الانسب والاصلح. مرتضى منصور: جماهير الزمالك وقفت بجانب النادي وأشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنته يريد الحفاظ على كيان النادي موجها رسالة لجماهير الزمالك:" أن الجماهير تحملت الكثير وهو جمهور عظيم يعشق النادي ولولاه لما اخذ النادي خطوة للامام". رئيس الزمالك: احمد مرتضى هيبقى مسئول قدام الجميع عن تنفيذ الاستاد واكما مرتضى منصور:" الزمالك محتاج ان احنا نقف جمبه، واحمد مرتضى هيبقى مسئول قدام الجميع عن تنفيذ استاد الزمالك".

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