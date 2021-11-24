«عملتلي بلوك»..عاطل يقتل زوجته طعنا بسكين في المنوفية

/662853/عملتلي-بلوكعاطل-يقتل-زوجته-طعنا-بسكين-في-المنوفية

قتل عاطل زوجته طعنا بسكين بسبب خلافات عائلية، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا في المنوفية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عاطل قتل زوجته طعنا بسكين بسبب خلافات عائلية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إشارة من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد قيام عاطل بقتل زوجته طعنا فى الرقبة بسبب خلافات، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

القبض على المتهم

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ونجحت في إلقاء القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واعترف المتهم أمام رجال المباحث انه قتل زوجته بسبب خلافات قائلا:”عملتلي بلوك علي مواقع التواصل الاجتماعي عشان زعلانة، وأنا مكنتش في وعي وقتلتها عشان زنانة وأنا مش بحب الزن”.

وفي سياق آخر اليوم تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف ملابسات وغموض العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بحبل غسيل داخل منزلها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مديرية أمن الغربية، إخطارا من أهالي إحدى القرى التابعة لمركز طنطا يفيد بعثورهم على جثة «م. ل» 19 عامًا ربة منزل ومتزوجة حديثا من «ا.ع»23 عاملًا بمفحمة بالقرية حيث عثر عليها زوجها مخنوقة بواسطة حبل غسيل حول رقبتها داخل منزل الزوجية وقاموا بإبلاغ الشرطة.

خلافات زوجية

وأكدت التحريات عن نشوب خلافات زوجية فى الأيام الأولى لزواجها وتم التحفظ على الزوج لسؤاله عن الواقعة وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتي تم نقلها على الفور إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وسرعة طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واستدعاء أسرة الزوجة القتيلة والتصريح بدفن الجثة.