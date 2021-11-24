/662857/مرتضى-منصور-جميع-قرارات-اللجنة-المؤقته-لإدارة-نادي-الزمالك-باطلة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن القراترات التي اتخذتها اللجنة المؤقته التي كانت تدير نادي الزمالك في الفترة السابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: " يوجد إهدار المال العام، محمد صبحي يوجد في عقدة نية الشراء بصفة نهائية دون الرجوع للزمالك هذه كارثة".

وزاد: " ولكن يوجد صغرة في العقد جميع اللحان قرارتها غير سارية، بناء على لوائح الفيفا، هم لجنة تسيير اعمال فقط، وقرارتهم غير سارية، ومن مضى على عقد محمد صبحي حسين السمري وهو ليس له صفة ولا في المجلس ولا اللجنة".

وأضاف: " بنمد ادينا لكل الناس، ولمجلس ادارة الأهلي الحالي والقادم، وبنبدأ صفحة جديدة مع كل الناس ولا يوجد لدينا مشكلة مع أحد".

واختتم: " مش عايز من جمهور الزمالك تحفيل، حفل في الملعب من جانب لاعيبتك".

230 قضية

قال: "اشكر كل من ساندني وانا لا اعرف أحد منهم جميعهم ليس بيني وبينهم اي مصلحة".

وأضاف مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتبه، قبل التوجه لمكتبه بنادي الزمالك، والذي سيتوجه إليه غداً الخميس، " من وقت تولية رئاسة مجلس إدارة الزمالك اترفع عليا 230 قضية".

واختتم: " مرفوع علينا اكتر من 230 قضية وكسبناهم كلهم لأننا شرفاء".

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك.