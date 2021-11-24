662858 /662858/الرقابة-الإدارية-تضبط مسئول-بمديرية-الصحة-بمحافظة-البحيرة-بـ-2-مليون-جنيه 02:41 م - الأربعاء 24 نوفمبر 2021 أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط مسئول بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تورط في قضية فساد مالي بقيمة اثنين مليون جنيه. وتسعى الرقابة الإدارية، وبشكل مستمر إلى ملاحقة الخارجين عن إطار القانون، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية الدولة فى مكافحة الفساد. تابع موقع دوت الخليج علي

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