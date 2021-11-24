/662860/النائبة-رقية-الهلالي-ترأس-مصر-الـ-كوميسا-دليل-على-قوة-ورؤية-ومكانة-مصر-الاقتصادية-والمستقبلية-للقارة-الأفريقية

أشادت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بنجاح مصر في تولي رئاسة الكوميسا وعرض رؤيتها لرئاسة التجمع في القمة الحادية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، والتي أنعقدت بالعاصمة الأدارية الجديدة، مؤكدة أن إطلاق الرئيس السيسي لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، تهدف في المقام الأول إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة رقية الهلالي بشأن رئاسة مصر للكوميسا

قمة الكوميسا

وقالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن رئاسة ورؤية مصر لـ "الكوميسا"، في الوقت الحالي غاية في الاهمية وله دلالات تؤكد علي ثقة الاعضاء البالغ عددهم الـ21 دولة في قدرات مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، للتغلب على التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا والمضي قدماً نحو مسيرة التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط، كما يعد دليل على قوة ورؤية ومكانة مصر الاقتصادية والمستقبلية فى المنطقة وخاصة القارة الأفريقية.

قمة دول الكوميسا

وأضافت النائبة رقية الهلالي، أن ترؤس مصر لقمة الكوميسا بعد غياب 20 عاماً ، خير دليل علي استعادتها مكانتها ودروها الاقليمي بالمنطقة، بعد الانجازات التي تحققت علي أرض المحروسة في سنوات قليلة غير مسبوقة في التاريخ وفي ظل الاوزمات والاوبئة التي قصرت بالفعل علي اداء واقتصاديات الدول ، موضحة أن مصر ستسعى خلال رئاستها لـ "الكوميسا" على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك كافة المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال في عملية التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص في القطاعات الانتاجية المختلفة، بالاضافة الي سعي مصر لاستكمال الجهود المبذولة لدراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كأحد المشروعات الطموحة لتسهيل حرة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم.