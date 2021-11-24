السفير أشرف راشد يؤدى اليمين القانونية عضوا بلجنة حكماء الكوميسا

جدة - نرمين السيد - أدى السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، ورئيس لجنة الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "كوميسا"، اليمين القانونية أمام قمة الكوميسا التى عقدت أمس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لانتخابه مجددا عضوا فى لجنة الحكماء بالمنظمة ممثلا عن مصر للدورة القادمة، والتى كان يرأسها فى دورتها الحالية.





وقال السفير راشد فى بيان للجهاز اليوم، إن اللجنة معنية بتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء فى الكوميسا، عبر استراتيجية سبق إعدادها للقيام بعملية الوساطة، كما تعنى اللجنة أيضا بمتابعة الانتخابات التى تتم فى الدول الأعضاء.

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