تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكترونى لتذاكر الأقصر والكرنك

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى الشامل فى المناطق الأثرية والمتاحف.

وقال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، إن تشغيل المرحلة الأولى من منظومة التذاكر يمكن السائحين من الحصول على تذاكر دخول هذه المعابد إلكترونية وسداد قيمتها باستخدام كروت الائتمان، ويتم قراءتها باستخدام قارئ يدوى.

وأشار إلى استكمال المنظومة الإلكترونية وتركيب وتشغيل البوابات الإلكترونية بالمعابد، وذلك فور الانتهاء من فعاليات احتفالية الاقصر المقرر إقامتها غدًا الخميس.

وأضاف أنه من المقرر متابعة أعمال مشروع التحول الإلكترونى فى منطقة البر الغربى، والتى تأتى ضمن مشروع الوزارة لتطوير خدمات الزائرين فى أكثر من 30 موقعًا أثريًا ومتحفًا على مستوى الجمهورية، ومنها استخدام التذاكر الإلكترونية بدلاً من الورقية وتركيب بوابات إلكترونية.

يذكر أنه تم تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية فى كل من المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصرى بالتحرير ومنطقة الأهرامات.