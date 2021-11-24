«حياة كريمة».. 3 مجمعات خدمية وزراعية ورياضية تعيد قرية دلجا للحياة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - تشهد قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، عدة مشروعات مهمة جعلت أهالى القرية يعربون عن سعادتهم الكبيرة، خصوصا أن القرية تعد من أكبر قرى المحافظة مساحة وتعدادا للسكان ويزيد عدد قاطنيها عن 60 ألف نسمة.





وتشهد القرية حاليا العمل فى عدة مشروعات هامة، وإنجاز أكثر من 50 % منها، وأبرزها مشروع مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعى، ومجمع الملاعب. كما يتم إنشاء كبرى بالقرية، وعمل وصلات مياه نظيفة، وتوصيل خطوط الصرف الصحى بشوارع القرية. من جانب آخر، تابع عامر طه رئيس مركز ديرمواس مشروعات قرية دلجا برفقة الدكتور هانى عبد البارى رئيس قرية دلجا، وأكد أن المشروعات تتم بمعايير الجودة والمواصفات الفنية ومضاعفة المجهودات المبذولة لسرعة الانتهاء من المشروعات لتخفيف عن المواطنين وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة له وتوفير الوقت والجهد.

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