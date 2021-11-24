البحوث الإسلامية: نهتم بالتعاون الفعّال مع جميع مؤسسات الدولة لحماية الوعى

جدة - نرمين السيد - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بمحمد الشريف محافظ الإسكندرية، لبحث الاحتياجات الدعوية للمحافظة، وسبل تكثيف العمل الدعوى بها خاصة فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية والفكرية محل اهتمام الجمهور بها.





من جانبه رحّب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له؛ مشيدًا بجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف فى المحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنفيذ الكثير من الأنشطة التى تسهم فى ترسيخ السلم المجتمعى بين الناس.

فيما قال الأمين العام، إن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يعملون على أرض الواقع؛ من خلال المشاركة الفاعلة فى حل المشكلات المجتمعية، واستعادة القيم الأخلاقية التى من شأنها أن تسهم فى ضبط العلاقة الإيجابية بين الناس والقضاء على السلوكيات السلبية، فضلًا عن دورهم فى دعم روح الانتماء لدى الشباب ودعوتهم للعمل والاجتهاد والمشاركة فى مسيرة البناء.

أضاف عيّاد، أن المجمع حريص على تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الفعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد الجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التى يتميز بها المجتمع المصرى، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة، مشيرًا إلى التأهيل العلمى المستمر للوعاظ والواعظات، بما يؤهلهم لمتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعى.

وأكد الأمين العام أننا لدينا استراتيجية مهمة تستهدف الاستفادة من انتشار مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية فى تحقيق التفاعل المثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات فى جميع المحافظات، من خلال عقد بروتوكولات تعاون؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، وحمايتهم من كل المفاهيم الفكرية الخاطئة التى يمكن أن تنال من عقولهم.