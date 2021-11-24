مبادرة ” القرار قرارك ” لصندوق مكافحة الإدمان تصل أسوان

إعداد ورش عمل بهيئة تنمية بحيرة السد العالي وجامعة أسوان لتوعية العاملين بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان

"القباج "تجدد الدعوة مرضى الإدمان للتقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة عبر الخط الساخن "16023 " قبل تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

‏‪ استمراراً لسلسة الندوات التوعوية نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة أسوان ندوة لتعريف الموظفين ومديرى الإدارات بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل ،وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون وذلك بحضور مديرى المديريات والقيادات التنفيدية بالمحافظة .

وخلال انعقاد الندوة تم استعراض اليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذى يهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة ، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪.

كما تم عقد لقاء مفتوح بالعاملين بهيئة تنمية بحيره السد العالي حول كذلك عقد وورش عمل متنوعه بالأكاديمية البحرية وجامعة أسوان لتوعية العاملين بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،كذلك التعريف بأليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

ودعت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجة مجانا وفى سرية تامة

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه ،الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل‪ .