تفاصيل ضبط منتجات ولحوم ودواجن فاسدة خلال حملة على المحال التجارية بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال الحملات المكبرة على الاسواق والمحال التجارية من ضبط واعدام منتجات غذائية ولحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الأدمى بعدد من المنشآت التجارية بحي جنوب الجيزة خلال حملات شارك فيها ممثلي الإدارات الصحية والبيطرية والتموينية والبيئة و تم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما شنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حملات لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، أسفرت عن ضبط 7 أطنان هياكل دواجن ومقطعات دواجن وفيليه بثلاجات بأحياء بولاق الدكرور وشمال الجيزة قبل طرحها بالأسواق ، جاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على المحلات والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابى والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.
وواصلت محافظة الجيزة حملاتها فى شن الحملات بصفة دوريه للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام.
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