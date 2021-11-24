"المصيلحي": 97% نسب صرف السلع عن شهر نوفمبر بالتموين

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة، «العامة- المصرية» على أن تكون بجودة عالية.

لفت إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حالة ‏زيادة الطلب عليها.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية إلى أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ‏ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يوجد بها ‏من الشهر القادم ما يزيد على 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.

‏وأضاف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏القادم لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر. ‏

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تلقي ‏تقريرا من رئيسي شركتي الجمله العامة- المصرية بوصول نسب صرف ‏السلع التموينية إلى 97 %، عن شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 ‏طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة لتر بسعر 25 جنيها للمستفيد ‏من الدعم، والعبوه 800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن ‏أرز، و1000 طن مكرونة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور على المصيلحى، شدد على ‏المديريات بمتابعة صرف السلع التموينية وكذلك جودة السلع التي تصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم.