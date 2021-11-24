"المصيلحي": 97% نسب صرف السلع عن شهر نوفمبر بالتموين

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة، «العامة- المصرية» على أن تكون بجودة عالية.
لفت إلى أن ميكنة مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حالة زيادة الطلب عليها.
وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يوجد بها من الشهر القادم ما يزيد على 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.
وأضاف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر القادم لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر.
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تلقي تقريرا من رئيسي شركتي الجمله العامة- المصرية بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 97 %، عن شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة لتر بسعر 25 جنيها للمستفيد من الدعم، والعبوه 800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور على المصيلحى، شدد على المديريات بمتابعة صرف السلع التموينية وكذلك جودة السلع التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم.
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