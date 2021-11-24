/662866/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-مستشفى-السنطة-بالغربية

نجح العاملين بمستشفى السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق محدود داخل «السويتش»، بسبب «سبرتاية».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق محدود داخل «السويتش»، بسبب «سبرتاية»

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما اشعل أحد العاملين بالمستشفى الـ«سبرتاية» لإعداد مشروبات ساخنة نظرا لحظر استخدام السخانات الكهربائية، فاشتعلت النيران بعد انفجارها، وتم التعامل معها والسيطرة عليها في الحال قبل أن تمتد للغرفة، وتم إخطار مديرية الصحة بالواقعة.

وفي سياق آخر طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل مستشفى في منطقة العجوزة، مما نتج عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ماسا كهربائيا بجهاز طبي

صرحت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وبيان أسبابها، وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوال شهود العيان، مما أسفر الحريق الذي اندلع بمستشفى بمنطقة العجوزة عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأضافت تحريات ومعاينة رجال المباحث أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلي اندلاع الحريق.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.