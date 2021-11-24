اندلع حريق داخل فندق بشارع فيصل في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، وهرعت قوات الحماية المدنية وسط تواجد أمني مكثف للسيطرة على الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل فندق بشارع فيصل

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من من غرفة عمليات النجدة مفادها بإندلاع حريق داخل فندق.

كردون أمني

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتم السيطرة على الحريق، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وفي سياق آخر اعترفا سائق توك توك المتهم قام باشعال النار فى شخص في البساتين، أمام جهات التحقيق، حيث قال المتهم إن المصاب عاكس خطيبته خلال سيرها فى الشارع.

اللى يعاكس خطيبنى أولع فيه

وأوضح المتهم أن خطيبته أبلغته بأن الشخص عاكسها فى الشارع، فاستشاط غيظه وقرر الانتقام منه وتوجه له، وقام بتعبئة بنزين من التوك توك ملكه وسكبها على المجنى عليه وأشعل النار به «بولاعة» وردد فى الشارع «اللى يعاكس خطيبتي أولع فيه».

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من الأهالى، بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق، وبالانتقال والفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين شخصين «أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى»، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيـر بالتحصـل على كمية من البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته، وسكبها على المجنى عليه وأضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

بتهمة إشعال النار

وبعد تقنين كافة الإجراءات لرجال المباحث، تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكانت نيابة البساتين، قد قررت بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إشعال النار في عامل في مشاجرة بينهما، ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على سائق توك توك، لقيامه بإشعال النيران بآخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة المختصة التحقيقات.