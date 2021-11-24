الدكتورة مني ذو الفقار: الإتحاد المصري لتمويل المشروعات يسعي لمساعدة الاسر متناهية الدخل..وغيرهادف للربح

/662876/الدكتورة-مني-ذو-الفقار-الإتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-يسعي-لمساعدة الاسر-متناهية-الدخلوغيرهادف-للربح

قالت الدكتورة مني ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هدف الاتحاد ليس الربح والدفاع عن مصالح المنظمات غير الهادفة للربح للوصول لأفضل خدمة ممكنة، مؤكدة أن التمويل ليس مجرد تمويل لسداد مصروفات المدرسة وغيرها،فضلا عن مساعدة الاسر الفقيرة ومتناهي الدخل من خلال التمويل الصغير ومتناهي الصغر للمشروعات الصغيرة الجديدة.

دوت الخليج يرصد تعليق الدكتورة مني ذو الفقار بشأن تمويل المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوضحت الدكتورة مني ذو الفقار، رئيس الإتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تجربة بنجلاديش في التمويل الصغير ومتناهي الصغر، اكدت أهمية أصغر المشروعات حتى لو كانت مجرد حرفة بسيطة داخل المنزل، مضيفة “انا غيورة اوي على بلدي ودا اللي عملته.. ومتحيزة للستات لانهم اكثر إحتياجا ورعاية لأسرتهم والأب له دور ومسئولية كبيرة للغاية لكن دور الأم في تلك الطبقة لها دور كبير ومن هنا جات فكرة جمعية تصحيح الصحة في 2015 لقيت نفسي مرشحة في انتخابات الاتحاد وتحملت تلك المسئولية لصناعة وليدة كانت الجمعيات الأهلية هي المسئولة عن تمويل متناهي الصغر بدون سند قانوني”.

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