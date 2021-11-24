/662877/منى-ذو-الفقار-الاتحاد-الدولي-للتمويل-يسعى-لعمل-مشروع-اقتصادي-اجتماعي-خدمي

قالت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر:" إن مبادرة الترقية المؤسسية، التي تأتي بدعم مالي وفني من البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تسعى إلى تدريب الموارد البشرية عمليا ونظريا، بالجمعية ومن ثم نقل الخبرات إلى الجمعيات الأخرى.

دوت الخليج يرصد تعليق الدكتورة مني ذو الفقار بشأن تمويل المشروعات الصغيرة وتابعت رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، منى ذو الفقار، حديثها قائلة:" نسعى إلى تصعيد وتوسيع قاعدة الجمعيات، بما يساهم في نمو الصندوق". واستكملت: لدينا شركات في مشروع حياة كريمة، تساهم في عملية التنمية الجارية". وتابعت:" نعد لعمل مشروع اقتصادي اجتماعي لتقديم خدمات متنوعة وبيئة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منى ذو الفقار: الاتحاد الدولي للتمويل يسعى لعمل مشروع اقتصادي اجتماعي خدمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.