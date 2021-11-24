«كلاكيت تاني مرة».. ظهور ضحية جديدة لمتحرش المعادي

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تفاصيل جديدة في جريمة التحرش واغتصاب طفلة بمدرسة خاصة بالمعادي، إذ اتضحت النيابة أن المتهم، عامل الأسانسير بالمدرسة، تحرش بأكثر من طفلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جديدة في واقعة تحرش عامل بأطفال مدرسة بالمعادي

التحقيقات

وأوضحت التحقيقات عن قيام أسرة طفلة جديدة عمرها 4 سنوات و6 أشهر، بتحرير بلاغ جديد ضد المتهم، بعد أن اعترفت الطفلة لوالدتها بما فعله المتهم معها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الطب الشرعي

كما واجهت النيابة العامة الطفلتين الضحيتين بالمتهم في سرايا النيابة، وتعرفتا عليه، وعلى الفور أحالت النيابة الطفلتين، إلي الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهما.

الطفلة الأولى

وكانت أسرة الطفلة الأولى ضحية هتك عرض واغتصاب، على يد عامل بمدرستها الخاصة بالمعادي، قد أشارت تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الطفلة صاحبة الـ3 سنوات، عادت في ذلك اليوم وأخبرت والدتها بالواقعة، قائلة: «ماما عمو شطفني ووجعني»، فأصيبت والدتها بالصدمة وتوجهت إلى المدرسة وعند عرض المتهم المدعو «عبد الحميد» 50 سنة، عامل أسانسير، على الطفلة تعرفت عليه، مضيفة: «هو ده اللى شطفنى».

قسم شرطة المعادي

وعلى الفور حررت الأسرة، محضرًا بالواقعة في قسم شرطة المعادي، وجرى ضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق معه ووجهت له تهمة هتك عرض طفلة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا، كما أكد التقرير الطبي الواقعة.

المتهم أنكر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي، من الأهالي، يتهم فيه عامل داخل مدرسة بالتحرش بطفلتها داخل مدرسة خاصة، وعلى الفور تم القبض على المتهم وأنكر ارتكاب واقعة الأغتصاب، كما استمعت رجال المباحث لأقوال والدة الطفلة التي اتهمت العامل بالتعدي عليها، كما تعرفت الطفلة على المتهم، الذي تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.