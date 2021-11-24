/662880/مشاهدة-مانشستر-سيتي-وباريس-سان-جيرمان-تردد-القناة-الناقلة

يستضيف مانشستر سيتي اليوم باريس سان جيرمان الفرنس، في الساعة العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تبث مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم وان، بتعليق صوتي عامر الخوذيري.

تردد قناة بين سبورت bein sport

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت bein sport

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500.

موقف الفريقين في المجموعة:

ويدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم وهو يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويحل باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

يتصدر الدولي الجزائري رياض محرز ترتيب الهدافي في صفوف مانشستر سيتي، برصيد 4 أهداف، بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ويتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، برصيد 3 أهداف، كانت شباك مانشستر لها النصيب في هدف منهم.

نتيجة مباراة الذهاب

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاًعلى مانشستر سيتي، بعد تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالجولة الفانية بدور المجموعات بدوري الأبطال، بنتيجة هدفين دون رد.

وافتتح إدريسا جاي سجل التهديف في وقت مبكر في المباراة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، ليؤكد على قوة إمكانية فريقه امام رفاق بيب جوارديولا.

سجل ليونيل ميسي الهدف الفاني في المباراة ليؤكد على نتيجة الفوز، في لقاء الذهاب على ملعب حديقة الامراء بباريس.

قائمة باريس لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: نافاس، دوناروما، فرانكي.

الدفاع: حكيمي، راموس، كيمبيمبي، ماركينيوس، داجبا، ديالو، كيهرير، نونو مينديز.

الوسط: فيراتي، باريديس، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، جايي، دينا إيمبيمبي.

الهجوم: مبابي، إيكاري، نيمار، ميسي، دي ماريا.

تصريحات ليونيل ميسي

قال ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا"، "الحقيقة، أنني لا أعرف، فقط هو من يعرف ما يدور في رأسه، لا يمكنني سوى قول إنني سعيد لأننا معًا هذا الموسم".

أضاف نجم باريس سان جيرمان، "كيليان لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا”.

ليونيل ميسي، أكد خلال المقابلة الصحفية مع مجلة سبورت الإسبانية، أنه يتمنى العودة من جديد إلى برشلونة، ولكن أن تكون هذه المرة على مقعد الإدارة الفنية للفريق.