النشرة المرورية| كثافات بكورنيش الساحل وشارع ثروت

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور فيكتور عمانويل القادم من كوبرى 14 مايو، وأيضا محور أبى قير بمنطقتى كفر عبده وميدان الوزارة، إضافة إلى وجود بعض الكثافات بمحور قناة السويس القادم بمنطقة محرم بك، لذا يفضل سلوك محور المحمودية.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

وشدد على أن الحركة المرورية فى أسيوط مرضية تماما، عدا مطلع كوبرى فيصل المتجه لموقف الأزهر، ومحور 23 يوليو المتجه لشارع يسرى راغب.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق وأيضا مناطق المنيب والكنيسة، والأوتوستراد والطريق الزراعى"، مشيرا إلى أن وجود كثافات أعلى محور 26 يوليو عند منطقة ناهيا للمتجه إلى وسط البلد، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بمنطقة شارع ثروت، وأيضا مطلع كوبرى الدقى المتجه لميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك محور شارع السودان.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "عباس والجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

أما الحركة المرورية فى القاهرة، فأشار محمد صابر إلى وجود بعض الأحجام فى كورنيش النيل للقادم من مناطق الساحل ومتجه لوسط المدينة، لذا يفضل سلوك شارع شبرا، والقادم من حلوان والمعادى، سيواجه بعض الأحجام بمنطقة أثر النبى.

ونوه صابر إلى وجود بعض الكثافات بمنطقة الملك الصالح، القادم من مجرى العيون، داعيا إلى سلوك كوبرى فم الخليج ثم مناطق القصر العينى.