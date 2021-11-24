عياد لـ«وعاظ إسكندرية»: أنتم أصحاب رسالة سامية أوكلتها لكم مؤسسة عريقة

جدة - نرمين السيد - عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، لقاء موسعا مع وعاظ وواعظات منطقة وعظ الإسكندرية على هامش جولته بالمحافظة اليوم؛ حيث ناقش معهم محاور الاحتياجات الدعوية للمحافظة، وسبل تطوير العمل الدعوى بها، وخطة تنفيذ حملاتهم التوعوية، وأبرز التحديات التى تواجههم أثناء العمل للعمل على تيسيرها.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية للوعاظ والواعظات: "إن عليكم دور كبير ومهم فى التوعية المجتمعية داخل المحافظة؛ فوعى الناس أمانة بين أيديكم لابد أن تدركوا مدى ثقل هذه الأمانة حتى تكرسوا كل الجهود من أجلها، فأنتم أصحاب رسالة سامية أوكلتها إياكم هذه المؤسسة العريقة التى تعنى طيلة تاريخها بالناس وحالهم".

وأضاف عياد أن المجتمع بحاجة إلى خطاب رشيد يسهم فى بناء منظومة القيم الأخلاقية به، مما يفرض علينا بذل المزيد من الجهود، والمشاركة فى كل الفعاليات والأنشطة التى تنظم داخل المحافظة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الفعاليات التى تخدم ذلك وتنوعيها بما يتوافق مع طبيعة جمهور كل منطقة.

وأشار الأمين العام خلال اللقاء أيضا إلى أهمية دور لجان الفتوى داخل المحافظة فى التلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب؛ من خلال الاستماع إليهم، والإجابة على أسئلتهم بشكل بسيط وميسر يتفق مع منهج الأزهر ويحفظ على الناس دينهم وعلاقتهم بغيرهم من أفراد هذا المجتمع الذى يعيشون فيه.