شعراوي: انتهاء اللمسات الأخيرة لطريق الكباش للخروج باحتفالية تليق بمصر

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتهاء محافظة الأقصر من كافة الاستعدادات اللازمة لاحتفالية إحياء طريق الكباش على أكمل وجه والخاصة بمشروع تطوير محيط الطريق لاستعادة الوجه الحضارى والتاريخي لمدينة الأقصر بوصفها أكبر متحف مفتوح بالعالم.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء للإنتهاء من الأعمال المتعلقة بتطوير محيط طريق الكباش .

ولفت إلى أن الوزارة شكلت فريق عمل منذ منتصف أغسطس الماضى وقام بالتواجد والتنسيق المستمر مع القيادات التنفيذية بالأقصر والجهاز المركزي للتعمير لتحديد وتنفيذ ومتابعة نطاق الأعمال.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية خلال زيارته اليوم للأقصر لمتابعة اللمسات النهائية لاحتفالية طريق الكباش بحضور المستشار مصطفى ألهم والقيادات التنفيذية للمحافظة.

وخلال الزيارة التفقدية تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال الانتهاء من تجميل كافة الميادين وتطوير المدينة بالشكل الذى يليق بمكانتها السياحية والحدث التاريخي ، كما تم تفقد طريق المطار ومدخل الكرنك والمناطق المحيطة به وكذا أعمال التطوير الجارية بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية .

وتضمنت الأعمال التي تابعتها وزارة التنمية المحلية عَلِي مدار الثلاث شهور الماضية بالتنسيق مع محافظة الأقصر وقامت بتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير وأحد المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات المعمارية ، تطوير طريق المطار حيث تم تنفيذ ميدان أمام بوابة المطار لتنظيم الحركة المرورية وإضافة الزراعات التجميلية بها ، وتطوير الجدارية الموجودة امام بوابة المطار التي تتماشي مع الهوية البصرية لمدينة الأقصر وانشاء ميدان لتنظيم الحركة المرورية أمام النافورة وانشاء جدارية جديدة من الحجر أمام ميدان النافورة مع مراعاة الهوية البصرية لمدينة الأقصر ، وتجديد وتطوير جميع الحدائق عَلِي يمين ويسار طريق المطار وما بين كوبري المطار وكوبري الكباش وصولاً لميدان الكتاب وتطوير ورفع كفاءة طريق المطار بعمل الزراعات وتزويده بالاشجار والورود ، تطوير وفتح عدد من الطرق في محيط طريق الكباش وتركيب بردورات بطريق الكورنيش والكباش ومدخل معبد الكرنك.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال بالمحافظة خلال الفترة الماضية لمواقع العمل في هذا المشروع القومى الهام بداية من منطقة مخرج طريق المطار وحتى المناطق المحيطة بمعبدي الكرنك والأقصر، والجداريات المواجهة لبوابات المطار وتطوير الميادين الرئيسية وميدان النافورة الموجود في محيط الطريق وكذا تطوير المحيط الحيوي لطريق الكباش وإزالة أي إشغالات أو تعديات منه والقيام بأعمال التجديد والتجميل والتشجير للطريق وتوحيد طلاء واجهات المنازل بطول طريق الكباش وألوان أعمدة الإنارة .

وأوضح أن الوزارة نسقت مع وزارة السياحة والآثار لتنفيذ الأعمال المطلوبة من الوزارة داخل الساحة الخارجية لمعبد الكرنك مثل تصميم وتنفيذ بوابة دخول جديدة للمعبد وأعمال البرجولات الخشبية أمام البازارات الموجودة داخل ساحة المعبد ، كما تم التنسيق مع الوزارة أيضاً فيما يخص أعمال الهوية البصرية في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين والتنسيق فيما يخص الألوان.

وتابع وزير التنمية المحلية ، أنه قام بالعديد من الزيارات الميدانية للمحافظة وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المشاركة في التنفيذ والمقاولين ومناقشة أعمال الطرق والإنارة والتشجير والتجميل وغيرها من الأعمال المنفذة في القطاع المحدد لكل مقاول مع وضع خطة زمنية تفصيلية للأعمال ، لافتاً إلى استعادة المحافظة لوجهها الحضارى والجمالي استعداداً لذلك الحدث العالمى وتحقيق النسق الحضارى لمبانى المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها ، و المدينة الآن في أبهى صورة لها .

وأشاد اللواء محمود شعراوى ، بالجهود التي قام بها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة خلال الفترة الماضية للإنتهاء من كافة الأعمال المطلوبة لاحتفالية طريق الكباش لخروجها بالصورة التي تليق باسم مصر .

وشدد " شعراوى " على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بخروج هذا الحدث العالمى بأفضل صورة لمصر خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته احتفالية موكب المومياوات الملكية والترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة وبما يعكس ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحى وآثرى عالمي متكامل .

وأكد شعراوي أهمية الحفاظ على ما تم من إنجازه من أعمال تطوير لمدينة الأقصر خلال الفترة الماضية في إطار مشروع تطوير طريق الكباش ، مؤكداً على رفع جاهزية كافة القطاعات المختصة داخل المحافظة على مدار الساعة لخروج هذا الحدث التاريخي في أفضل صورة وبشكل مشرف أمام العالم.