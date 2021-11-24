الرعاية الصحية: نستهدف تطعيم 100% من مواطنى محافظات التأمين الصحى الشامل

قالت هيئة الرعاية الصحية أنها تستهدف تطعيم 100% من المواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل من خلال حملة "اللقاح .. أمانك لبكرة" التى تشمل محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

ووجهت هيئة الرعاية الصحية، عبر موقعها على التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، الدعوة لجميع مواطني محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" للتوجه إلى أقرب منشآة صحية لتلقي لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى وجود فرق خاصة لتسجيل الحالات بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية حصول المواطنين على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والذي تتخطى فاعليته الـ 86% للحماية من الإصابة بالفيروس، كما يحمي من الدخول في مضاعفات حرجة حال الإصابة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن حملة (اللقاح.. أمانك لبكره) والتي أطلقتها الهيئة لتطعيم المواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية تستهدف تطعيم 100% من المواطنين بتلك المحافظات، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن كونهم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس.

ولفت السبكي، إلى أن مصر من أولى دول العالم المهتمة باللقاحات وذلك للحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بجهود وزارة الصحة والسكان لتوفير اللقاح والسعي إلى حماية المواطنين من فيروس كورونا، ومؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على قيامها بدورها في التصدي للفيروس بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه الدائم على صحة وسلامة المواطنين وحماية الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.