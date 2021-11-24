وفاة «منيرة يوسف» مذيعة الشباب والرياضة بعد معاناة مع المرض

أكدت مذيعة الشباب والرياضة راندا فاروق، وفاة المذيعة الكبيرة منيرة يوسف، والتى وافتها المنية اليوم، معربة عن حزنها الشديد لوفاتها.

وكانت الراحلة تعانى من المرض منذ فترة طويلة، وأن آخر منشور لها على موقع فيس بوك طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها، مؤكدة فى الوقت ذاته أن خبر وفاتها صدم الكثيرين من تلامذتها وممن زاملوها خلال مسيرتها الإذاعية.

وتعد الإذاعية منيرة يوسف كبير مذيعات شبكة الشباب والرياضة، ووالدة المذيعة الرياضية الشابة مريم سميح.

كانت منيرة يوسف مدير عام وكبيرة مذيعي إذاعة الشباب والرياضية، ظهرت خلال الفترة الماضية عبر عدد من البرامج الحوارية التلفزيونية للحديث عن مسيرتها العملية.

يذكر أن، الراحلة حاصلة على ليسانس آداب لغة عبرية جامعة القاهرة 1982، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية، وأثناء توزيع المذيعات كان التصنيف "قارئة نشرة اخبار" فى البرنامج العام، إلا أن رئيس الإذاعة في ذلك الوقت ألحقها بإذاعة الشباب والرياضة، وكانت البداية بعدة لقاءات ومواضيع لمجلة الشباب ثم عدة برامج.