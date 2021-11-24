للاطلاع على ملف السلامة والصحة المهنية..عبد المنعم الجمل في جولة تفقدية بشركة تيتان للأسمنت ببني سويف 

/662871/للاطلاع-على-ملف-السلامة-والصحة-المهنيةعبد-المنعم-الجمل-في-جولة-تفقدية-بشركة-تيتان-للأسمنت-ببني-سويف

استقبلت اليوم شركة أسمنت بني سويف "تيتان"، عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في جولة تفقدية لمتابعة ملف السلامة والصحة المهنية.

دوت الخليج يرصد جولة رئيس النقابة العامة للاخشاب والبناء ف بني سويف

النقابة العامة للأخشاب والبناء

كان في استقبال وفد النقابة العامة، قيادات الشركة المهندس محمد خميس، رئيس القطاع الصناعي، المهندس أحمد أبو العينين، رئيس قطاع الموارد البشرية، حسام طه، مدير مصنع بني سويف، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية بالشركة.

واستمع وفد نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، لشرح بشأن جهود الشركة في ملف السلامة والصحة المهنية، لصالح العاملين بالشركة البالغ عددهم ١٨٦ موظف، فضلا عن ما يقرب من ٥٠٠ عمالة غير منتظمة.

وأكد توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية، أن شركة تيتان بني سويف والإسكندرية، برئاسة المهندس خالد بدوي، الرئيس التنفيذي للشركة، تولي اهتماما كبيرا بملف السلامة والصحة المهنية، حتى حصلت على العلامة الخضراء بعد مرور ما يقرب من ٥ سنوات بدون إصابات عمل.

وأشار إلى اهتمام الشركة بملف التدريب من خلال خطة سنوية لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا تستهدف فقط عمال الشركة وإنما العمالة المؤقتة أيضا من خلال توفير التأمين الصحي لهم.

ولفت توني عثمان، إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة من خلال توصيل المياه للأسر الفقيرة، ودفع مصروفات المدراس لغير القادرين بالتنسيق مع المنظمات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أكد أن الشركة قامت منذ بداية الجائحة بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية، وأخيرا تم التنسيق مع وزارة الصحة بتوفير قافلة للتطعيم بلقاح كورونا، واليوم تم الانتهاء من حصول جميع العاملين على اللقاح.

وأشار إلى العلاقة القوية بين إدارة الشركة وجميع العاملين ممثلة في اللجنة النقابية، قائلا: علاقتنا مع العمال قائمة على مصلحة الجميع لتحقيق استقرار العمل.

من جانبه أكد طلعت أبو المكارم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع إدارة الشركة لتحقيق كافة مطالب العاملين، مشيرا إلى أن العلاقة قائمة على مبدأ الحوار والمفاوضة بما يحقق مصلحة العمل.

فيما أكد أحمد محمد معوض، مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف، حرص الوزارة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، على متابعة ملف السلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على صحة العاملين من ناحية، ومصلحة المؤسسات من ناحية أخرى.

وطالب مدير القوى العاملة في بني سويف، بضرورة الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن الوزارة على أتم استعداد لتنسيق التعاون مع كافة المؤسسات والشركات لصالح هذا النوع من العمالة.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، أن النقابة تولي اهتماما كبيرا بملف السلامة والصحة المهنية، قائلا: السلامة والصحة المهنية يجب أن تكون ثقافة مجتمع ولا تقف عند المصانع والشركات فقط.

وأشاد الجمل، بما يشهده مصنع تيتان للأسمنت ببني سويف من اهتمام متميز بمعايير السلامة والصحة المهنية، وكذلك الحرص على تقديم الدعم الكافي في هذا الملف وفي مقدمتها الاهتمام بالتدريب بشكل دوري.

ولفت إلى أن الاهتمام بملف السلامة والصحة المهنية له بعد الاقتصادي، قائلا: ففي الوقت الذي نحرص فيه على صحة العمال نحافظ أيضا على مصلحة العمل داخل الشركة وتقليل الخسائر.

وأكد سمير عبود، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة العامة، عضو مجلس الإدارة، أن ملف السلامة والصحة المهنية واحدا من أهم الملفات في قطاع الأسمنت، نظرا لطبيعة العمل، مشيرا إلى أهمية اتباع الأنظمة الحديثة في تأمين بيئة العمل.

وأشار إبراهيم نسيم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة لافارج، إلى أن توفير الأمان للعامل يساهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة بما يصب في صالح العملية الإنتاجية.

وأكد محمود نصار، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت الإسكندرية، حرص اللجنة النقابية على التواصل والتفاهم الدائم مع إدارة الشركة لما فيه مصالح العاملين والشركة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بملف السلامة والصحة المهنية لرفع كفاءة العاملين وتقليل معدل إصابات العمل.

وفي ختام الزيارة قام وفد النقابة، برئاسة عبد المنعم الجمل، بتفقد مراكز التحكم ومتابعة سير العمل داخل المصنع.

كما كرمت الشركة رئيس النقابة والوفد المرافق له، بمنحهم درع الشركة، احتفاءا بالزيارة.